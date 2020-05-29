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فن

حقيقة مكأفاة 3 ملايين دولار مقابل معلومات سرية عن محمد رمضان .. تفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:45 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
مازح الفنان محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر رابط لخبر وهمي عنوانه "أمريكا ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد رمضان".

وعلق محمد رمضان على الرابط قائلا :"معلومة للأخوة المجتهدين مجرد تشابه أسماء".

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وعلى صعيد آخر، دافعت الفنانة بشرى عن زميلها محمد رمضان بعد تعرضه لهجوم كبير على خلفية نشره فيديو على  انستجرام مقطعا مصورا يظهر خلال الفنان الإسباني الذي جسد دور Arturo Román في المسلسل الشهيرLa case de papel  وهو يقدم له التهاني.

وقالت بشرى تعقيبا على أحد الأشخاص الذي نقل أخبار الهجوم على رمضان: فين المشكلة؟؟؟ هو مش دفع ؟؟ولا ضحك عليهم و مدفعش؟؟ مش دى خدمة متاحة للجميع انه يستخدمها؟؟و شركة لها علامة مائية و مسجلة و قانونية؟؟ .. إللى عايز الفنان ده او غيره يعمله فيديو يستخدم نفس الخدمة و يدفع تمنها ...مش شايفة داعى لكل هذه الضجة ..وانا اقول هذا الكلام وانا اعتبر من مهاجمينه...عيد ميلاده و اهدى نفسه هذا الفيديو عادى.. اذا اردنا ان ننظر للجانب الايجابى للموضوع هو أن هذا الممثل الاسبانى الان اصبح يعرف ان هناك فنان مصرى اسمه محمد رمضان و ربما تكون هذه بادرة تشجعه على المعرفة أكثر نجوم مصريين آخرين وهذا اكيد افضل من ان تكون معلومات الاجانب عن العرب انهم ارهابيين و رجعيين و متطرفين بل هذا يؤكد أننا ندفع أموال لترويج الفن و التعريف بانفسنا ولا ندفع هذه الأموال لتمويل الإرهاب و داعش وغيرها من الانطباعات المعروفة سلفا عن العرب ..

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