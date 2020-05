ميرهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو تقليد لـ اصالة و سميرة سعيد

View this post on Instagram

مبسوطة جدا بردود افعالكم على تقليدي للنجمتين العظيمتين أصالة و سميرة سعيد ❤❤ وياريت اللي ماشافش الفيديو كامل يشوفه موجود على قناتي على اليوتيوب عشان انا يهمني رأيكوا كلكوا ... لينك الفيديو موجود في الستوري @assala_official @samirasaid