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فن

مريهان حسين تجتاح جوجل برقصة فيفي عبده

السبت 18/أبريل/2020 - 10:37 م
مريهان حسين - فيفي
مريهان حسين - فيفي عبده
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة. 

يأتي ذلك، بعدما، شاركت الفنانة مريهان حسين، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتبت معلقة على الفيديو:"الفيديو كامل على قولتى على اليوتيوب ..واستنوا بكرة الجزء التاني هتشوفوا فيه ادائى لشخصية النجمة العسل فيفي عبده ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: عسلات فلات والله، جميلة يا مريهان، كلنا بنحبها والله، انتم الاتنين عسل اصلا".

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@fifiabdouofficial

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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