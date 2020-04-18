مريهان حسين تجتاح جوجل برقصة فيفي عبده

تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.
يأتي ذلك، بعدما، شاركت الفنانة مريهان حسين، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".
وكتبت معلقة على الفيديو:"الفيديو كامل على قولتى على اليوتيوب ..واستنوا بكرة الجزء التاني هتشوفوا فيه ادائى لشخصية النجمة العسل فيفي عبده ".
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: عسلات فلات والله، جميلة يا مريهان، كلنا بنحبها والله، انتم الاتنين عسل اصلا".
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What do u think of me featuring Fifi Abdo? @fifiabdouofficial Watch the Full video on YouTube Link in Bio and Story ايه رأيكو في أدائي لشخصية فيفي عبده؟ الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب اللينك في البايو و الستوري Video Editing @azzamourad Marketing & Social Media Management @abuamraofficial