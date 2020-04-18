مريهان حسين تجتاح جوجل برقصة فيفي عبده





شاركت الفنانة مريهان حسين ، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام". يأتي ذلك، بعدما،





وكتبت معلقة على الفيديو:"الفيديو كامل على قولتى على اليوتيوب ..واستنوا بكرة الجزء التاني هتشوفوا فيه ادائى لشخصية النجمة العسل فيفي عبده ".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: عسلات فلات والله، جميلة يا مريهان، كلنا بنحبها والله، انتم الاتنين عسل اصلا".



