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فن

بعد وصول متابعيه للمليون الأول.. أحمد صلاح حسنى يوجه الشكر لهم

الخميس 28/مايو/2020 - 11:49 م
شيرى نبيل
احتفل النجم أحمد صلاح حسني بوصول متابعيه علي حسابه عبر موقع تويتر إلي نحو مليون متابع.

نشر فيها صورة له مكتوب عليها مليون متابع، وعلق عليها بكتابة: " شكرا لمجهودكم  وصاحب هذه الصورة الجميلة، شكرًا".
 
شارك أحمد صلاح حسنى فى  مسلسل الفتوة الذى عرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.

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