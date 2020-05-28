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فن

ياسر جلال: مسلسل الفتوة تناول قضايا اجتماعية وإنسانية ممتعة

الخميس 28/مايو/2020 - 09:07 م
ياسر جلال
ياسر جلال
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آيه عاطف
عبّر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "الفتوة" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2020.

قال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": اهتممنا في المسلسل بالتركيز على العلاقات الاجتماعية المتشابكة بين الأم وابنها، بين الجيران ، مع وجود بعض القيود التي تحكم هذا الزمن القديم، مثل وجود المقايضة، والعملات المعدنية دون الورقية، حيث كان القرش مقسما إلى 40 بارة.

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وتابع قائلًا: "قضيتنا قضية اجتماعية إنسانية ممتعة، بها الرومانسي والأكشن والكوميدي وبها حدوتة وعلاقات إنسانية، كما أن العادات والتقاليد مازالت متواجدة لدينا بشكل أو بآخر ولكن بحكم سرعة الإيقاع أصبحنا ننسى الكثير من الأشياء منها صلة الرحم، المودة والتراحم بين الناس ومساعدة الغير".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى،  مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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