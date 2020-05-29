لطيفة تحضر أغنية "للشمس" من واقع أزمة كورونا

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح اغنية جديدة بعنوان "للشمس" من واقع ازمة كورونا ، يتم طرحها خلال الايام المقبلة





وقالت الفنانة لطيفة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "the insider" : إن شاء الله الاغنية هتطرح رسميا كمان ايام قليلة و اتسجلت ما بين تونس ومصر من شهور، وانا كمان كنت محضره اكتر من اغنية هتنزل في الألبوم، بس حسيت ان اغنية "للشمس" فيها امل حتي ليا أنا، وطبعا احنا كنا مرعوبين في الاستديو وكنا بنتعامل بحظر.





يذكر أن احدث أعمال لطيفة، كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك"، التي طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".





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تقول كلمات الأغنية :"ملكة بيك .. أنا عينيك .. أنا اللي هنسيك ماضيك .. هغير كل حاجة فيك، أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك، أنسى زمان، كل اللى فات ده ماضى وكان، داخلة حياتك بالأمان، عشان أعيشلك وتعيشلى الباقى من الحياة، ملكة بيك".





أغنية "ملكة بيك" كلمات وألحان توزيع مونتي، والتسجيل والمكس في إستوديو م. ياسر انور، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.



