بسبب كورونا.. ضربة قوية لجماهير ليفربول قبل استئناف الدورى الإنجليزي

أعلنت صحيفة تايمز البريطانية أنه من المحتمل إقامة مباريات فريق ليفربول خارج ملعب الأنفيلد عقب استئناف الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





وطبقا لتقرير صحيفة تايمز فإن رابطة الدورى الانجليزي تدرس إقامة المباريات التى تجمع طرفي من مدينة واحدة علي ملعب محايد لمنع اختراق قواعد التباعد الاجتماعي.









وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عودة المسابقة يوم 17 يونيو المقبل.





ويخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح أول مبارياته بعد الاستئناف أمام فريق إيفرتون ومن المتوقع أن يتم نقلها لملعب محايد.







