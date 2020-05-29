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أخبار العالم

بدون محاكمة.. كوريا الشمالية تعدم زوجين حاولا الهروب من الحجر الصحي

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:32 ص
جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية
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أحمد محرم
أقدمت سلطات كوريا الشمالية على إعدام زوجين رميًا بالرصاص بعدما ألقت القبض عليهما وهما يحاولان الهروب عبر الحدود إلى الخارج بسبب الحجر الصحي الصارم المفروض عليهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، ذكر سكان محليون إن الزوجين حاولا الهرب برفقة ابن شقيق الزوجة وعمره 14 عامًا إلى كوريا الجنوبية للتخلص من الحجر الصحي المفروض عليهما في منزلهما بمدينة هييسان بشمال مقاطعة ريانجانج.


وأكد السكان أن الزوجين قتلا على الحدود، بدون محاكمة وبعد تعرضهما للتعذيب للاعتراف بمخططهما، بينما نجا الصبي لصغر سنه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سكان مدينة هييسان تناقلوا قصة مقتل الزوجين على نطاق واسع، حيث كشف مقربون من الزوجين أنهما قبل محاولتهما الهروب خارج كوريا الشمالية، كانا يواجهان صعوبات في أعمالهما بسبب تأثير الإغلاق في البلاد الناجم عن كورونا.

وخطط الزوجان للفرار عبر نهر يالو إلى الصين، قبل أن يشقا طريقهما إلى الجنوب، ولكن تم القبض عليهما قبل أن يصلا إلى الحدود الكورية الجنوبية.
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