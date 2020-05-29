وزير الري لـ المواطنين: حديقتا النيل وعفلة في انتظاركم قريبا

نشر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور لحديقة النيل وعلق عليها قائلًا: "حديقة النيل تحت التجهيز فى انتظاركم قريبًا إن شاء الله"



كما نشر وزير الري،صور لحديقة عفلة التابعة لرى قناطر الدلتا وعلق على الصور قائلًا:"حديقة عفلة فى انتظاركم قريبًا إن شاء الله".



جدير بالذكر أن وزارة الرى قد انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.



كما تفقد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى أعمال التطوير بحديقة النيل بالمناشى برفقة المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمشرف على الحدائق والمهندسة غادة الحنزورى وكيل الإدارة.



وكلف السعدى، بعمل خطة تسويقية للحدائق والمتاحف، بالتعاون مع وحدة تسويق هيئة المساحة، وإعداد كتيب يضم مقتنيات متحفى الرى وعلوم المياه مدعم بالصور وشرح موجز لها، لتعريف المواطنين بها.



ويحتوى متحف علوم المياه على نماذج لمشروعات الري القديمة والحديثة، ونماذج خشبية منقولة من متحف الري القديم والذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1929، كما تتناول المكونات المتحفية مسيرة الإبداع في تاريخ الرى بمصر منذ تولى على باشا مبارك أول وزارة لـ"الرى".





ويضم المتحف صالات عرض متطورة، ومختلف النماذج الطبيعية، والمجسمة والمصورة ، وصور وخرائط لمشروعات الري والصرف فى مصر منذ عهد الفراعنة حتى الآن وطريقة إنشائها والجهود التى بذلها محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة فى توفير المياه لدلتا مصر وعدم التفريط فيها حتى لا تهدر وتصب فى البحر المتوسط.