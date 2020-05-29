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حوادث

ضبط 6 أطنان قمح بها "سوس" قبل تخزينها في صوامع سوهاج

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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خالد رياض
تمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج، من ضبط سيارة محمل عليها حوالي 6 أطنان قمح غير صالح للاستهلاك لوجود سوس بها.

وبمواجهة قائد السيارة اعترف بأنه في طريقه بالحمولة لصوامع مدينة طهطا لتخزينها بغرض الغش والتدليس.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط سيارة نقل  يقودها "أشرف.ش.ج.ب" 46 عاما ويقيم دائرة مركز طهطا محملة بكميات من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي "سوس" بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح وتم ضبط 5 طن و 710 كيلو أقماح.

تم تحرير محضر بالواقع، وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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