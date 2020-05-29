فى دول أوروبا.. ألسن الأقصر تطلق تطبيقا لمساعدة المهاجرين واللاجئين على التحدث بـ6 لغات

أعلنت جامعة الأقصر فى بيان لها عن انتهاء كلية الألسن من تنفيذ تطبيق إلكتروني، لمساعدة المهاجرين واللاجئين العرب في دول أوروبا، على التحدث بـ 6 لغات وذلك بالتعاون مع 11 جامعة مصرية أوروبية.





يقول الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر ان تطبيق ling 7 (سبع لغات) يهدف الى تعليم لغات " الفرنسية و الإنجليزية و الإيطالية و البرتغالية والإسبانية والألمانية " بجانب ترجمة للغة العربية

وأضاف عميد كلية الألسن أنه تم وضع التطبيق الجديد لخدمة من يتحدثون اللغة العربية، ولا يجيدون لغات أخرى، وهو تطبيق مجاني وغير ربحي، تم بتمويله من مشروعات الاتحاد الأوروبي إيراسموس بلس+.Erasmus ويسعى التطبيق لتقديم فرص استكمال التعلم عن بعد، خاصة في ظل الظروف التي سببتها جائحة كورونا، وتعليم اللغات الأجنبية للاجئين الذين لهم ظروف اجتماعية ليست جيدة.

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وأشار " سلامة " إلى أن التطبيق يمكن مستخدميه من التواصل بفاعلية في المواقف الحياتية الحيوية، حيث ينطوي على مواقف لمن وصل لتوه إلى بلد أوروبي، أو من يريد التعرف على معالم المدينة، أو البحث عن مسكن.

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الجدير بالذكر بأن التطبيق نتاج التعاون بين جامعات سلامنكا، و كويمبرا، وبولونيا، وهايدلبيرج، وبواتييه، وترينتى كوليدج دبلن، والأقصر والقاهرة، والمنيا، والإسكندرية، وحلوان، وذلك يهدف إعداد جيل من المدربين من طلبة مرحلة ما قبل الدكتوراة.