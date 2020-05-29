AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن المنافذ يحبط محاولة تهريب بضائع أجنبية

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (11 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط قضية واحدة (إنتهاء فترة التصريح ) وفى فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (47) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال تنفيذ الأحكام ام تنفيذ عدد (58) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

ضبط قضيتين تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 23 ساعة

إحباط ١٣ محاولة لتهريب بضائع بمنافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب

الداخلية تضبط 5 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

ذروة كورونا.. قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بإجمالي 52907 حالات

الحاجة أم الاختراع.. فيروس كورونا يدفع الشعوب للابتكار.. صور

تحريض على العنف.. تويتر يعاقب ترامب بسبب تغريدة عدوانية.. صور

أخبار الرياضة .. حسام عاشور يشكر تركي آل الشيخ عقب رسالة غامضة منه .. هجوم شرس من الجمهور على الغندور

AdvertisementS

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا