أمن المنافذ يحبط محاولة تهريب بضائع أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (11 ألف جنيه).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط قضية واحدة (إنتهاء فترة التصريح ) وفى فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (47) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال تنفيذ الأحكام ام تنفيذ عدد (58) حكم قضائى متنوع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.