AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

افتراضيا.. السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:51 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المملكة العربية السعودية تنظم مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن افتراضيًا عبر الإنترنت الثلاثاء المقبل، بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانب آخر، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن أهداف المشروع الإيراني لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.


وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب المليشيا الحوثية وادارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ اكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

واضاف الارياني ‏"ان نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة مليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجا للدفع بمليشياته للتصعيد العسكري شمالا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

وأشار وزير الاعلام اليمني‏ الى ان المخطط الايراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالا وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوبا، وهو مخطط سيسقط امام وعي أبناء الشعب اليمني .. مؤكدا ان العالم يقف مع الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة ادراكا لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي: الحكومة اليمنية تصف إعلان الحوثيين صفقة تبادل أسرى سعوديين بالـ"متاجرة"

سفير السعودية باليمن: 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن.. شاهد

التحالف العربي: 83 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار باليمن خلال 24 ساعة

السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن 2 يونيو المقبل

وزير الإعلام اليمني: إيران تسعى لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية في المنطقة

ترشيحاتنا

نظام في سيارتك لا تعلمه يوفر استهلاك الوقود بنسبة 30 %

أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

أخبار الرياضة.. الأهلي يبحث حل أزمة الـ30 مليون جنيه.. كواليس إصابة محمود سعد بكورونا.. صراع ثلاثي على ضم مهاجم النجم الساحلي

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

حظر التجول غدا من 8 مساء.. عودة المواصلات العامة.. ولا يسرى على هذه الخدمات

بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

AdvertisementS

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر