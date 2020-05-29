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رياضة

يتحدى كورونا.. أحمد ناجي يحتفل بخطوبة نجله.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:43 م
حفل خطوبة أحمد ناجي
حفل خطوبة أحمد ناجي
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يسري غازي
احتفل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق وسموحة الحالي بخطوبة نجله عبد الرحمن على ابنة اللواء أحمد بكر وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

 ونشر مدرب حراس المرمى للفراعنة الكبار السابق صورًا من حفل الخطوبة العائلى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واقتصر الحفل على سبعة أفراد فقط من العائلتين بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اقراها وزارة الصحة لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا. 

يذكر ان أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق صاحب الـ67 عاما عاد إلى عالم التدريب مرة أخرى عن طريق فريق سموحة ضمن جهاز حمادة صدقى بعد فترة غياب طويلة عن تدريب الأندية حيث انتقل للتدريب فى إيران مع البرتغالى مانويل جوزية.
يتحدى كورونا.. أحمد ناجي يحتفل بخطوبة نجله.. صور
يتحدى كورونا.. أحمد ناجي يحتفل بخطوبة نجله.. صور
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