بفستان ملون .. سارة سلامة بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة سارة سلامة ، من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





ظهرت سارة بإطلالة أنيقة ترتدى فستان ملون أنيق واعتمدت "سارة سلامة" على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.





وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.





المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.





وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.



