عودة الدوري الإسباني رسميا في ذلك الموعد

أعلن المجلس الرياضي الوطني في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن موافقته على عودة منافسات دوري كرة القدم في موسمه الحالي 2019-2020.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد حددت موعد الحادي عشر من شهر يونيو القادم، موعدًأ لعودة منافسات الليجا، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووافق المجلس الرياضي الوطني الإسباني على موعد الحادي عشر من شهر يونيو القادم، كموعد نهائي وأكيد لعودة الدوري، على أن ينتهي في التاسع عشر من شهر يوليو القادم.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت عودة منافسات البريميرليج في السابع عشر من شهر يونيو القادم.
يذكر أن نادي برشلونة كان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، يليه نادي ريال مدريد برصيد 56 نقطة.