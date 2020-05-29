AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الدوري الإسباني رسميا في ذلك الموعد

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن المجلس الرياضي الوطني في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن موافقته على عودة منافسات دوري كرة القدم في موسمه الحالي 2019-2020.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد حددت موعد الحادي عشر من شهر يونيو القادم، موعدًأ لعودة منافسات الليجا، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووافق المجلس الرياضي الوطني الإسباني على موعد الحادي عشر من شهر يونيو القادم، كموعد نهائي وأكيد لعودة الدوري، على أن ينتهي في التاسع عشر من شهر يوليو القادم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت عودة منافسات البريميرليج في السابع عشر من شهر يونيو القادم.

يذكر أن نادي برشلونة كان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، يليه نادي ريال مدريد برصيد 56 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: تحديد موعد عودة الدوري الإسباني رغم فيروس كورونا

الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي

دوريات كورونا.. الإسباني يقترب من العودة.. استئناف البريميرليج محل شك.. والكالتشيو الأكثر تعقيدا

بعد قرار عودة البوندسليجا.. الاتحاد الألماني يحدد مواعيد مباريات الأدوار النهائية لبطولة الكأس

التأقلم مع كورونا هو الحل.. إعلان عودة 5 دوريات عالمية وعربية

رابطة الكالتشيو تقترح 13 يونيو موعدا لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

ظهور جسم فضائي غريب بسماء ولاية كولورادو الأمريكية .. فيديو

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

أخبار الفن.. حقيقة إصابة صفاء ابو السعود بـ كورونا .. تفاصيل محاولة خطف والتحرش بفنانة شهيرة

خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة