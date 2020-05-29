AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:15 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.


وظهرت لقاء الخميسي، في الصورة داخل منزلها، مرتدية تيشيرت ابيض واعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.


View this post on Instagram

🦋

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح الجنان.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بدون مكياج

كوميديا تجمع نبيلة عبيد ونادية الجندي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل سكر زيادة

مواعيد عرض مسلسل سكر زيادة لـ نبيلة عبيد ونادية الجندي

بعد عرض الحلقة الأولى من سكر زيادة.. الجمهور يبحث عن نبيلة عبيد

الحلقة الثانية من مسلسل سكر زيادة.. نبيلة عبيد تتآمر مع أحمد السقا ضد نادية الجندي

انتهاء تصوير جميع مشاهد "سكر زيادة" خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

أتموا الصف الأول .. حكم ترك مسافة بين المصلين بسبب كورونا

أنا بحبه أكتر.. دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي

السودان يحذر من اندلاع حرب شاملة مع إثيوبيا

فيديوهات مودة الأدهم.. ضبط شاب يروج لها فى الغربية

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إطلالة لقاء الخميسي في أحدث ظهور

بالأصفر الجريء .. عائشة بن أحمد بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

وداعا للأتربة والفيروسات .. 3 وصفات لتنظيف المنزل في ظل كورونا