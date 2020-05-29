شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.









وظهرت لقاء الخميسي ، في الصورة داخل منزلها، مرتدية تيشيرت ابيض واعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.





يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.







