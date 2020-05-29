حبس مودة بسبب المخدرات في حلوان

أمرت جهات التحقيق؛ بحبس محمد م. عاطل وشهرته مودة؛ ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»؛ بمنطقة حلوان.













وأمرت جهات التحقيق؛ بإحالة المظبوطات للمعمل الجنائي؛ لإعداد تقرير عن محتواها.









وكانت معلومات وردت لقسم شرطة حلوان؛ بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة؛ متخذنا من منزله مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.









وبجمع التحريات أفادت باتجارة في المخدرات؛ ليتم إعداد عده أكمنه تمكنت من ضبطه وبحوزته ٤٠ جرام هيروين وفرد خرطوش.









وتم إحالته للتحقيق؛ وفي التحقيقات؛ قررت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.



