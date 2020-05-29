بشعر طويل وماكياج صاخب .. صبا مبارك تتحدى الملل من المنزل بإطلالة غريبة





صبا مبارك ، بتى شيرت باللون الأبيض، مرتدية معه بنطالا أنيقا من الجينز المقطع باللون الأزرق الغامق الذي يبرز عن جمالها. وظهرت بها









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.





وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التي تبرز عن جمالها وأناقتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة