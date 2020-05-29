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مرأة

بشعر طويل وماكياج صاخب .. صبا مبارك تتحدى الملل من المنزل بإطلالة غريبة

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:53 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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نهى هجرس
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها صبا مبارك، بتى شيرت باللون الأبيض، مرتدية معه بنطالا أنيقا من الجينز المقطع باللون الأزرق الغامق الذي يبرز عن جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة
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