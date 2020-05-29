تغطي 21 يوما.. الداخلية السعودية تعلن بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لمختلف القطاعات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الواجب اتباعها في مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأوضحت الوكالة أن البروتوكولات المعدّة من وزارة الصحة السعودية تغطي الفترة من 31 مايو إلى 20 يونيو، وتشكل القطاعات التالية:





بروتوكولات المساجد.





بروتوكولات القطاع العام.





بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز.





بروتوكولات الكهرباء.





بروتوكولات قطاع المقاولات.





بروتوكولات قطاع المقاولات - المشاريع القائمة.





بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.





بروتوكولات أسواق النفع العام.





بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين.





بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية.





بروتوكولات المطاعم والمقاهي.





بروتوكولات التوصيل المنزلي.





بروتوكولات العمالة المنزلية بنظام الساعة.









ويوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.





وأهابت وزارة الداخلية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.