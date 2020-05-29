مواجهة نارية مع برشلونة.. تعرف على جدول مباريات ريال مدريد مع عودة الدوري

أعلن الاتحاد الإسباني، عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني بموسم 2019-2020، بعد قرار استئناف المسابقة، عقب توقف استمر حوالي شهرين.
وفيما يلي، نستعرض جدول مباريات ريال مدريد المقبلة حتى نهاية الموسم..
14 يونيو: ريال مدريد * إيبار (الجولة 28)
17 يونيو: ريال مدريد * فالنسيا (الجولة 29)
20 يونيو: ريال سوسيداد * ريال مدريد (الجولة 30)
25 يونيو: ريال مدريد * ريال مايوركا (الجولة 31)
28 يونيو: إسبانيول * ريال مدريد (الجولة 32)
1 يوليو: ريال مدريد * خيتافي (الجولة 33)
4 يوليو: أتلتيك بيلباو * ريال مدريد (الجولة 34)
7 يوليو: ريال مدريد * ديبورتيفو ألافيس (الجولة 35)
10 يوليو: غرناطة * ريال مدريد (الجولة 36)
15 يوليو: ريال مدريد * فياريال (الجولة 37)
19 يوليو: ليغانيس * ريال مدريد (الجولة 38)
ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد
56 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، قبل 11 جولة على نهاية
المسابقة.