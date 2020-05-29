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رياضة

مواجهة نارية مع برشلونة.. تعرف على جدول مباريات ريال مدريد مع عودة الدوري

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة

أعلن الاتحاد الإسباني، عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني بموسم 2019-2020، بعد قرار استئناف المسابقة، عقب توقف استمر حوالي شهرين.


 وكان الدوري الإسباني قد توقف في مارس الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أن يتقرر عودة الدوري، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو المقبل.


وفيما يلي، نستعرض جدول مباريات ريال مدريد المقبلة حتى نهاية الموسم..


14 يونيو: ريال مدريد * إيبار (الجولة 28)

 

17 يونيو: ريال مدريد * فالنسيا (الجولة 29)

 

20 يونيو: ريال سوسيداد * ريال مدريد (الجولة 30)

 

25 يونيو: ريال مدريد * ريال مايوركا (الجولة 31)

 

28 يونيو: إسبانيول * ريال مدريد (الجولة 32)

 

1 يوليو: ريال مدريد * خيتافي (الجولة 33)

 

4 يوليو: أتلتيك بيلباو * ريال مدريد (الجولة 34)

 

7 يوليو: ريال مدريد * ديبورتيفو ألافيس (الجولة 35)

 

10 يوليو: غرناطة * ريال مدريد (الجولة 36)

 

15 يوليو: ريال مدريد * فياريال (الجولة 37)

 

19 يوليو: ليغانيس * ريال مدريد (الجولة 38)

 

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، قبل 11 جولة على نهاية المسابقة.

 

 

 

 

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