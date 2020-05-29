وائل جسار يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ ما تغيبش ثواني.. فيديو





وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".



