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فن

وائل جسار يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ ما تغيبش ثواني.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:26 م
وائل جسار
وائل جسار
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سعيد فراج
حقق فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني" مليون و217 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على موقع "اليوتيوب".


تقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية". 


وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام  .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.
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