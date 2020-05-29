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رياضة

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :


أشهر تفصلنا عن الميركاتو الصيفي المنتظر لدى الفرق الكبرى المتواجدة فى الدوري المصري، وتشتعل الانتقالات الصيفية بين الزمالك والاهلي بسبب رجب بكار الظهير الايمن لنادي بيراميدز خاصة بعد تألقه مع فريقه ويعد الابرز فى مركزه داخل الملاعب المصرية قبل تعليق النشاط فى مصر بسبب تفشي فيروس كورونا .



كشف مصدر مقرب من الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري أن اللاعب يمتلك عددا كبيرا من العروض الخارجية، وليس عرض بني ياس الإماراتي فقط.



أكد الموريتاني أحمد يحيى مراقب مباراة الوداد الرياضي والترجي التونسي، في إياب نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال شهادته اليوم في الجلسة الأخيرة لمحكمة التحكيم الرياضي "طاس"، أن الفريق "الأحمر" لم ينسحب من تلك المباراة التي باتت تعرف بفضيحة "رادس".


https://www.elbalad.news/4340320

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نشرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في سوق المال ورصد ثروات المشاهير، اليوم الجمعة، قائمة بأكثر الرياضيين تقاضيًا للأجور، في الفترة من يناير عام 2019، وحتى يناير من عام 2020.

https://www.elbalad.news/4340120
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