صفقة الأهلي المنتظرة فشلت .. نجم بيراميدز يرحب بالزمالك

أشهر تفصلنا عن الميركاتو الصيفي المنتظر لدى الفرق الكبرى المتواجدة فى الدوري المصري، وتشتعل الانتقالات الصيفية بين الزمالك والاهلي بسبب رجب بكار الظهير الايمن لنادي بيراميدز خاصة بعد تألقه مع فريقه ويعد الابرز فى مركزه داخل الملاعب المصرية قبل تعليق النشاط فى مصر بسبب تفشي فيروس كورونا .
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وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعة داخل نادي بيراميدز ، أن نادي الزمالك فتح التفاوض مرة أخري مع رجب بكار عن طريق بعض المقربين سواء لاعبين ووكلاء للانضمام للزمالك استعدادا للموسم الجديد .
وشدد المصدر ، علي ان رجب بكار ليس لديه أى مشكلة فى الانضمام لنادي الزمالك ولكن اشترط عليهم ان يتفاوضوا مع ادارة نادي بيراميدز اولا .
وتابع ، ان حظوظ رجب بكار باتت قوية فى المشاركة اساسيا مع نادي الزمالك بعد كثره اصابات حازم امام ، ورحيل حمدي النقاز و ابتعاد عمر جابر عن الصورة مؤخرا .
ويعاني الزمالك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز عن الفريق ومشاركه حازم امام وهو مصاب ولم يكن هناك اى بدائل داخل الصفوف .
وترددت انباء فى الاونة الاخيرة بفشل مفاوضات الاهلي مع رجب بكار بسبب عدم اقتناع فايلر به .