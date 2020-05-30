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80 خدمة.. الاتصالات: إطلاق الخدمات الرقمية على مستوى الجمهورية يوليو المقبل.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:07 ص
خالد عطار، نائب وزير
خالد عطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي
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اسراء صبري

قال خالد عطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن الوزارة تهدف إلي تقديم خدمة رقميه للمجتمع بكل عناصرة، لافتا إلي أن الوزارة تهدف إلي تقديم الخدمة إلي منافذ متعددة مثل:البوابة وتطبيق المحمول، بالإضافة إلي تقديمها من خلال القطاع الخاص.

وأضاف خالد عطار خلال مداخلتة الهاتفية بقناة "الحدث اليوم"، أن تقديم الخدمات الرقمية من خلال القطاع الخاص تقع على عاتق مراكز الخدمات، لافتا إلي أن محافظة بورسعيد ستطلق الخدمة في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن هناك مايقارب 80 خدمة رقمية سيتم إطلاقها في شهر 7 على مستوى المحافظات، لافتا إلي أن الوزارة انشأت في بورسعيد ما يسمي بـ بوابة الوكيل، والتي تتواجد في مراكز الخدمات .

وأشارإلي أن خدمة بوابة الوكيل بتتيح للمواطن إمكانية أن ينوب عنه شخص لتأدية مهامه وفقا للشروط، موضحا أن الدفع من خلال مكاتب بوابة الوكيل سيكون بصورة رقمية.

وأكد على أن وزارة الاتصالات قانت بتعليق العمل في بعد المكاتب ليتم تعديلها رقميا، موضحا أن تلك الخدمة متوفرة في الدول الأخري وتعرف بـ مكتب تقديم الخدمات.
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