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أخبار البلد

نائب وزير الاتصالات: استفدنا من أزمة كورونا في دعم عملية التحول الرقمي

السبت 23/مايو/2020 - 12:44 ص
الدكتورة غادة لبيب
الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات
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قسم الاخبار
قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، إن فيروس كورونا المستجد سينتج عالما جديدا ومختلفا وفقا لما نراه من وقاع وآفاق متحملة، مشددة على هذه المحنة اظهرت قيمة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وهو ما دعم وسهل الكثير على وزارة الاتصالات. 

وأضافت خلال مؤتمر عن بعد "وبينار" حول المسئولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية في عالم ما بعد كورونا، الذي نظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أن هذه الأزمة سهلت إقناع الموظفين والمؤسسات والمجتمع بأن التحول الرقمي هو واقع لابد منه، مشيرة إلى استفادة قطاع الاتصالات من الأزمة الحالية التي حدثت وأن الأزمة ليست أزمة تكنولوجيا ولكن أزمة تغيير ثقافة. 

وشددت نائب وزير الاتصالات، على أن الوزارة تعمل على تهيئة المؤسسات قبل دخول مشروعات التحول الرقمي وأثناء ذلك ثم دعم عملية الاستدامة بعد انتهاء مشروعات التحول الرقمي، وتحسين إدارة المؤسسة وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوعية المواطنين في التعامل مع المرض، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة وتطبيقها في قطاع الصحة. 

وأوضحت أن ذلك يشمل أيضا استخدام الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في العمل عن بعد، واستخدام البنية التحتية والمعلومات والاتصالات في التواصل والعمل، لافتة إلى ان الوزارة أطلقت عدة مبادرات منها توفير ساعات إضافية لباقات الإنترنت، ومبادرة تعميم الرسائل الصحية والتوعوية بالتعاون مع شركات الاتصالات، ورسائل sms  التي يتم إرسالها لكل الأشخاص والخطوط الساخنة. 

وحضر الوبينار، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، والدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة جيهان صالح  مستشار رئيس الوزراء، والدكتورة غادة لبيب  نائب وزير الاتصالات، والدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور محسن عادل  الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الاستثمار السابق. 

وضم الحضور أيضا، محمد عماد مرسي  المدير الإقليمي لفاينانس إن موش، والدكتور محمد عزام عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور خالد سيدراك عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية.
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