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فن

هاشتاج # دينا الوديدي يتصدر تويتر.. ومغردون عملتي عظمة مع الكينج

السبت 30/مايو/2020 - 01:16 ص
دينا الوديدي ومنير
دينا الوديدي ومنير
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي  تويتر #هاشتاج دينا الوديدي وجاء ذلك بعد مشاركتها  في الغناء مع الكينج محمد منير خلال حفلته التي تم إذاعتها لايف من داخل بيته، ولاقت الحفلة ردود فعل واسعة و احتل اسمها التريند بمجرد بدء الحفل.

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وجاءت التعليقات كالاتي :

اي الحلاوة دي أقسم بالله

 دينا الوديدي عملت عظمة كده مع الكينج  

علموني عينيكي اسافر بجد انتي موهبة 

 دينا الوديدي و منير ،جمال مايتوصفش بجد

دينا الوديدي شكلها قمر أوي و بسيطة كدة و جميلة

 صوت دينا الوديدي مع منير عامل شغل عالي

 الكينج بيقدم دينا الوديدي للمشهد

غنت دينا الوديدي   مع الكينج منير أكثر من أغنية شاركت جمهورها مقطع من أحد الأغاني التي غنتها مع منير و كتبت خلال تدوينة عبر موقع تويتر: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".

وكان قد بدأ الفنان محمد منير، حفله اللايف من منزله، للتخفيف عن جمهوره في ظل أزمة فيروس كورونا.
وجلس  طوال الحفل لعدم استطاعته الوقوف وظهر بجانبه عكاز بعد إجرائه أكثر من عملية جراحية مؤخرا.

وقال النجم  محمد منير منتصف الحفل: لقد أجريت عملية في مفصل الحوض، وأنا في طريقي إلى الشفاء، ولولا أطباء القوات المسلحة لما كنت وسطكم اليوم، لذلك دعوني أقف لحظات تقديرا لشهداء الجيش والشرطة والاعتراف لما قدموه من تضحيات للوطن.
قال منير قبل بداية الحفل: "إحنا عايشين في دايرة .. عايزين نحس إننا هنعدى أزمة كورونا .. إنتوا عيلتي .. مفيش حد فيكوا معرفهوش .. هنعلي صوتنا بالغنا وهنحل كل حاجة بالغنا".

وقدم منير العازفين في فرقته، وعددا من المغنين الصاعدين منهم :"دينا الوديدي، ونوران ابو طالب، وأحمد زيزو"، وعلق قائلًا: انا وصلت خلاص  لمرحلة العكاز وهما بيساعدوني".
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