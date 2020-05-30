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مرأة

7 أعراض بعد الولادة تلزم بزيارة الطبيب النفسي

السبت 30/مايو/2020 - 03:38 ص
علامات بعد الولادة
علامات بعد الولادة
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني السيدات كثيرا من الآلام نتيجة للولادة سواء الطبيعية او القيصرية مما تجعلها عرضة للعديد من الأمراض النفسية أبرزها الاكتئاب.

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ففى إطار هذا السياق كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أبرز علامات اذا ظهرت على الأم عليها بالتوجه للطبيب النفسي وعدم الانتظار او تأجيل هذه الخطوة من أجل حياة أفضل لها ولاسرتها فى المستقبل.

الوسواس القهري وهو عبارة عن الأفكار المتطفلة المستمرة غير المرغوب فيها ، غالبًا حول الطفل ، وأحيانًا من المحرمات (على سبيل المثال ، الجنسي أو العنيف).

إدراك أن الأفكار قد تكون متطرفة ولا تتماشى مع القيم أو النوايا.

السلوكيات القهرية في محاولة لتحييد القلق (الفحص والبحث والبحث عن الطمأنينة) وتجنب (عدم ترك الطفل بمفرده أبدًا ، وعدم السماح لأي شخص آخر بمساعدة الطفل).

اضطراب ما بعد الصدمة

A الصدمة تجربة الولادة (على سبيل المثال، الأم أو صحة الطفل للخطر، والولادة القيصرية الطارئة، والشعور بالعجز أو غير معتمد أثناء الولادة.

إعادة تجربة الصدمة ( الكوابيس أو ذكريات الماضي).
فرط اليقظة.
تجنب المنبهات المرتبطة بالصدمة.
اكتئاب المزاج ومشاعر الانفصال.

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