بغرض السرقة.. القبض على المتهم بقتل مسنة بقرية الحناوي بإيتاى البارود وحبسه

قررت النيابة العامة بايتاي البارود برئاسة المستشار أسامة فودة وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهم" أحمد ب ع ر" 26 سنة ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على سيدة مسنة 75 سنة وقتلها بداخل منزلها بقرية الحناوية بدائرة مركز ايتاي البارود.

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود برئاسة الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث المركز وقوة مرافقة له قد تمكنوا من القبض على المتهم وبمواجهته واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بهدف سرقة منزل المجنى عليها واضاف قيامه بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من المنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد بالعثور علي جثة "رفيعه ع.م"٨٢ سنة مقيمة بقرية كفر الحناوى بدائرة المركز إثر إصابتها بطعنة بالصدر والظهر و٣ طعنات بالبطن إثر تعدى آخرين عليها بسلاح أبيض.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتكوين فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية ومشاركة المقدم محمد حنفى مفتش المباحث والرائد اسلام السعدنى رئيس مباحث المركز لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها

و توصلت جهود فريق البحث إلى ان مرتكب الواقعة المتهم احمد ب ع ر 26 سنة مقيم قرية الحناوية و بمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة ومداهمة منزل المجنى عليها بهدف السرقة و أضاف بأنه قام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من المنزل .



