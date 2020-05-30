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فن

هتوحشنى يا راجل يا طيب.. أحمد زاهر يودع حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 07:12 ص
حسن حسني
حسن حسني
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ميرنا محمود
نعي الفنان احمد زاهر الفنان القدير حسن حسني  بعد إعلان وفاته فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر أحمد زاهد  صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى فيسبوك  قائلا : هتوحشنى يا عم حسن يا راجل يا طيب ربنا يرحمك و يحسن إليك ويغفرلك أرجو قراءه الفاتحة للمغفور له بإذن الله


توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

يذكر أن شارك الفنان الكبير حسن حسني   فى العديد من الأعمال، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
    
وقدم حسني (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



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