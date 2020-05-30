ضاحي خلفان: إذا غردت فجرا أيقظت الدوحة والإخوان وأصبحوا في فزع

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة بشان قطر وجماعة الاخوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"





وكتب خلفان عبر "تويتر" :اذا غردت فجرا ايقظت صنعاء والدوحة وتنظيم الإخوان وايران واصبحوا في فزع.. بالرغم من انني أصبح بالخير والنور والبركات على الطيبين والطيبات...





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وغرد ايضا :حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا".

وكان قد غرد :لا ادري لماذا القطريون كلما تغاضينا عنهم اعادوا التهجم علينا.... انهم قوم ساء ما يفعلون".





يذكر ان اخر تصريحات ضاحي خلفان أفاد من خلالها بأنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".