AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضاحي خلفان: إذا غردت فجرا أيقظت الدوحة والإخوان وأصبحوا في فزع

السبت 30/مايو/2020 - 07:03 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
Advertisements
ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة بشان قطر وجماعة الاخوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"

وكتب خلفان عبر "تويتر" :اذا غردت فجرا ايقظت صنعاء والدوحة وتنظيم الإخوان وايران واصبحوا في فزع.. بالرغم من انني أصبح بالخير والنور والبركات على الطيبين والطيبات...

اقرا ايضا :


وغرد ايضا :حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا".
وكان قد غرد :لا ادري لماذا القطريون كلما تغاضينا عنهم اعادوا التهجم علينا.... انهم قوم ساء ما يفعلون".

يذكر ان اخر تصريحات ضاحي خلفان أفاد من خلالها بأنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان يشن هجوما على رئيس حكومة الوفاق الليبي: اعقل يا سراج

ضاحي خلفان يهاجم أردوغان: أتعجب ممن يرحبون بتدخله في الشأن العربي

ضاحي خلفان: ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الإرهابي

ضاحي خلفان: عربدة أردوغان في الوطن العربي يجب أن توقف بحزم

ضاحي خلفان مهاجما أردوغان: زعيم عصابات مسلحة والقيادي الأول للدواعش.. شاهد

ضاحي خلفان يشن هجوما على قطر: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا

ترشيحاتنا

ماجد المصرى ينعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيده

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

في 24 ساعة.. أمريكا تسجل 1225 حالة وفاة جديدة بكورونا

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ فمين.. وإجراء جراحة لاستئصال الزائد

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت