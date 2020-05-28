ساء ما يفعلون.. ضاحي خلفان: قلبى يتمزق عندما أرى قطر تدعم الجماعات الإرهابية





كتب ضاحى قائلا : لا اخفي عليكم عندما أرى قطر تلعب دور الداعم لهذه الجماعات يتمزق قلبي الما.. ما كان ينبغي لها أن تلطخ ايديها بدماء من سقطوا في الربيع العربي.





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وكان قد غرد :لا ادري لماذا القطريون كلما تغاضينا عنهم اعادوا التهجم علينا.... انهم قوم ساء ما يفعلون".



يذكر ان احدث تصريحات ضاحي خلفان أفاد من خلالها بأنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".



لا اخفي عليكم عندما أرى قطر تلعب دور الداعم لهذه الجماعات يتمزق قلبي الما.. ما كان ينبغي لها أن تلطخ ايديها بدماء من سقطوا في الربيع العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 28, 2020