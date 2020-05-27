ضاحي خلفان يشن هجوما على قطر: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا

نشر ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة بشان قطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"





اللهم إنا نعوذ بك من أذية قطر ما خفي منها وما ظهر". وكتب خلفان عبر "تويتر" :





وغرد ايضا : حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا".





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وكان قد غرد :لا ادري لماذا القطريون كلما تغاضينا عنهم اعادوا التهجم علينا.... انهم قوم ساء ما يفعلون".





يذكر ان اخر تصريحات ضاحي خلفان أفاد من خلالها بأنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".



اللهم إنا نعوذ بك من أذية قطر ما خفي منها وما ظهر.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 27, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 27, 2020