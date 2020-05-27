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أخبار العالم

ضاحي خلفان يشن هجوما على قطر: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:22 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة بشان قطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"

وكتب خلفان عبر "تويتر" :اللهم إنا نعوذ بك من أذية قطر ما خفي منها وما ظهر".

وغرد ايضا :حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا".


وكان قد غرد :لا ادري لماذا القطريون كلما تغاضينا عنهم اعادوا التهجم علينا.... انهم قوم ساء ما يفعلون".

يذكر ان اخر تصريحات ضاحي خلفان أفاد من خلالها بأنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".
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