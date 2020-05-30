بعد إصابة محمود سعد بكورونا.. حقيقة إغلاق مقر اتحاد الكرة 14 يوما.. تفاصيل





قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، إنه لن يتم غلق مقر الجبلاية لمدة ١٤ يوما كما تردد بعد ظهور حالة كورونا وتم الاتفاق على حضور موظفى اللجان والإدارات إلى مقر الاتحاد لمباشرة أعمالهم مع التنبيه عليهم ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





لفت إلى أنه سيتم عمل مسحة كورونا للمخالطين للدكتور محمود سعد وابقاءهم فى منازلهم كنوع من الحجر الصحى لحين إيضاح الرؤية على أن يزاول بقية الموظفين أعمالهم بشكل طبيعى.





كانت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قررت إخضاع ٩ موظفين فى مقر الجبلاية من المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا إلى الكشوفات الطبية وعمل مسح كورونا.



يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..





جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.





ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.





وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني ورغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.





واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.