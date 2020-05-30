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تعليم

لطلاب آداب عين شمس.. طرق حل جميع مشكلات الإيميل الجامعي إلكترونيا

السبت 30/مايو/2020 - 11:44 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب بجامعة عين شمس، طرق حل جميع مشكلات الإيميل الجامعي إلكترونيا للطلاب.

وأوضحت الصفحة الرسمية لكلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه يمكن حل المشكلات التي يعاني منها الطلاب من خلال الروابط التالية:

١. فى حالة طلب استرجاع كلمة المرور (password )اصغط على الرابط التالى:

٢. لحل مشكلة تفعيل الايميل (حدوث خطأ في username) يرجى الدخول على الرابط التالى من خلال بريدك الشخصى على gmail

وقالت الكلية إنه جارٍ العمل على حل كل هذا المشكلات فى غضون ال٢٤ ساعة القادمة ، وذلك لمنع تواجد الطلاب بالكلية خلال الأيام القادمة حرصا على سلامتهم.
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