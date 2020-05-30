بعد إصابة رجل وسيدة.. الأمن العام يضبط 5 أطراف بينهم خصومة ثأرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بأسيوط، وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.









البداية عندما تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص وربة منزل، مقيمين بدائرة المركز، مصابين بعيار نارى.









ومن خلال الفحص، تبين إصابتهما بطلقات نارية، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتهما وعائلة أخرى.









وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت أفراد العائلتين.









وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية "بحوزة 5 من أفراد العائلتين"، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفى الخصومة.











تم اتخاذ الإجراءات القانونية.