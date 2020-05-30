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أخبار البلد

شاهد.. خروج جثمان الفنان حسن حسنى من مستشفى دار الفؤاد متوجها إلى مثواه الأخير

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
حسن حسنى
حسن حسنى
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سيد احمد
خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل حسن حسنى من مستشفى دار الفؤاد ب اكتوبر متوجهًا إلى مثواه الأخيرة فى مقابر العائلة فى اكتوبر فى طريق الفيوم .


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و توفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


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