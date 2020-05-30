حسن الرداد ينعى حسن حسني: وداعًا الأستاذ والفنان

(86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافةً إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".





وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.