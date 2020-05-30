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رياضة

رابطة الدوري الإسباني تدرس عودة الجماهير للمدرجات تدريجيا

السبت 30/مايو/2020 - 02:37 م
ريال مدريد - برشلونة
ريال مدريد - برشلونة
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عبدالله هشام
كشفت تقارير إسبانية عن أن رابطة الدوري الإسباني، تدرس عودة الجماهير إلى الملاعب في مباريات البطولة بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل. 

ووفقًا لإذاعة "كوبي" الإسبانية فإن أول إجراءات عودة المشجعين للمدرجات بشكل تدريجي عن طريق ملء نسبة 30% من سعة الاستاد، وبالتحديد في 12 سبتمبر؛ على أن تتم زيادة النسبة إلي 50% في شهر نوفمبر. 

وأوضحت الإذاعة، أنه في حالة سير الأمور بشكل طبيعي خلال الفترة المحددة فإنه سيتم فتح المدرجات بدون قيود أمام الجماهير في شهر يناير 2021. 

وكانت رابطة الدورى الإسباني أعلنت استئناف بطولة الدورى الإسباني يوم 11 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري بعد فترة توقف من مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، وفي المركز الثاني نادي ريال مدريد برصيد 56 نقطة.

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