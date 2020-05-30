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برلمان

طاقة البرلمان تحذر نظام أردوغان من السطو على النفط الليبي

السبت 30/مايو/2020 - 03:42 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن تصريحات وزير الطاقة التركي بالنظام التركى الارهابى بأن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر تنذر بعواقب وخيمة محذرا السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان من السطو على النفط الليبى. 

وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم ان هذه التصريحات تؤكد أنه لا هدف للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب اردوغان سوى السيطرة على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي مؤكدا أن قيام نظام اردوغان بإرسال الارهابيين والدواعش والمرتزقة من سوريا الى ليبيا ليس له اى هدف سوى استيلاء النظام التركى على النفط الليبي بعد الازمة والكوارث الاقتصادية الراهنة داخل تركيا.

وأعرب النائب  عن ثقته التامة فى قدرة الجيش الوطنى الليبي فى إفشال محاولات النظام الارهابى التركى من تحقيق أهدافه الشيطانية الخبيثة فى السطو على ثروات ومقدرات الشعب الليبي مطالبا من المجتمع الدولى باسره وخاصة من الأمم المتحدة ومجلس الامن سرعة التحرك لإنقاذ ليبيا من الاستعمار التركى الغاشم والوقف الفورى للسياسات الإرهابية والإجرامية التى يقوم بها النظام التركى داخل ليبيا.

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