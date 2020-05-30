هل المستشفيات تزيد من حدة الإصابة بكورونا؟ الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تجيب

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه كانت توجد أخطاء طبية كبيرة فى إيطاليا، خصوصا بغرف الإنعاش.





وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب من توفوا فى كورونا فى إيطاليا كانت وفاتهم نتيجة وجود التهابات بالرئة، موضحا أن الدخول إلى العناية المركزة والمريض لا يحتاج إليها يكون له مردود سلبي، حيث إنه كان لديهم جلطات دموية كثيرة لم يكن يعلم بها أحد.





وأوضح أنه تم العلاج باستعمال الإيبارينا من الجلطات الدموية بعدما سمحت وكالة الأدوية الإيطالية بذلك، إلا أن الخطأ الكبير أن منظمة الصحة العالمية والحكومة الإيطالية والعديد من الحكومات لا تسمح بإجراء تشريح الجثث، مطالبا بوقف ذلك حتى يتم الكشف عن سبب الإصابة بالنسبة للأطباء.



