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برلمان

نقل البرلمان تشيد باستجابة السكة الحديد لاقتراحها بتوفير كمامات أمام شبابيك حجز التذاكر

السبت 30/مايو/2020 - 03:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن باستجابة هيئة السكة الحديد لاقتراحه بتوفير كمامات وقائية للركاب لحمايتهم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا وبيعها أمام مكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين مع عودة حركة القطارات للعمل اليوم، السبت.

وطالب "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم من الفريق كامل الوزير وزير النقل بتوفير وبيع الكمامات لركاب مترو الانفاق آمام جميع شبابيك بيع التذاكر بجميع محطات مترو الانفاق، مؤكدا أنه كان يهدف من وراء هذا الاقتراح استخدام المواطنين للكمامات الصحية والمطابقة للمواصفات بدلا من استخدام الكمامات المغشوشة خاصة المصنعة داخل مصانع بير السلم والتى تباع بأسعار رخيصة جدا نظرا لأنها رديئة وهى تمثل خطرا كبيرا لأنها تسبب فى انتشار فيروس كورونا.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من قيادات السكة الحديد بالتطبيق الحاسم لتكليفات وزير النقل الفريق كامل الوزير التى طالب قيادات السكة الحديد بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة اليوم السبت، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع وتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كل المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس.
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