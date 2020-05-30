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فن

ربنا يرحمه ويغفر له.. رحاب الجمل تنعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:00 م
الراحل حسن حسنى
الراحل حسن حسنى
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محمد بدران
نعت الفنانة رحاب الجمل الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت رحاب الجمل صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشارك حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".


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