بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير





تألقت رحاب الجمل فى الصور بإطلالة عصرية؛ حيث ارتدت جمبسوت طويل اتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة التى زادت من جمال إطلالتها، كما تميز الجمبسوت بأنه مصنوع من القماش الستان.





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وانتعلت رحاب الجمل حذاء رياضيا مسطحا، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، رحاب الجمل على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



