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مرأة

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت  لها، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

وظهرت رحاب الجمل بإطلالة بسيطة ساحرة ومميزة للغاية باللون الابيض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وعن ملابسها الانيقة التي ظهرت بها


وظهرت رحاب الجمل بتصفيف  شعرها بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف رحاب الجمل في وضع المكياج، حيث أبرزت ملامحها  بوضع أحمر شفاه باللون البني المائل علي البرتقالي، مع وضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها ولونهما المميز وكان هذا المكياج غير من ملامحها 

وأكملت رحاب إطلالتها عبر إرتداء الاكسسوارات، حيث انها اختارت مكياج واطلالة جديدة وهو الامر الذي أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.

وكانت ابرز التعليقات"  يعنى كده مش هنعرفك ياعبير😊😊😊

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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