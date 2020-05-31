أدعية تقال بعد دفن الموتى.. خفف عنه فزع يوم القيامة

أدعية تقال بعد

دفن الموتى.. هناك الكثير من الادعية التي تقال للمتوفي، وورد في السّنة النبويّة الشّريفة

قوله صلّى الله عليه وسلّم:" ليس شيء أكرم على الله عزَّ وجلَّ من الدّعاء وهذا يدل على كرم الدعاء، وارتفاع مكانته عند الله

تعالى، ومن الأدعية التي تقال للمتوفي روي في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى

عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقعد

وقعدنا حوله ، فنكس وجعل ينكت بمحضرته ثم قال : ما منكم من أحد إلا وكتب له مقعده من

النار ومقعده من الجنة ) فقالوا : يا رسول الله : أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال : اعملوا

فكل ميسر لما خلق له، وروي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إذا دفنتموني

أقيموا حول قبري قد ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل

ربي.

ادعية تقال

للمتوفي

روي في سنن أبي داود والبيهقي باسناد حسن عن عثمان

رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه

فقال : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) وروي في سنن البيهقي باسناد

حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة و خاتمتها وأما

تلقين الميت بعد الدفن فقال جماعة كثيرون باستحبابه ، وممن نص على استحبابه القاضي

حسين في تعليقاته وصاحبه أبو سعد المتولي في كتاب التتمة ، وأما عن اللفظ فقال الشيخ

نصر : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول : يا فلان بن فلان ، اذكر العهد الذي خرجت

عليه من الدنيا :شهادة أن لا إله إلا الله لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن

الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، قل رضيت بالله ربًا وبالإسلام

دينًا وبمحمد نبيًا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إمامًا وبالمسلمين إخوانًا ربي لاإله إلا

هو وهو رب العرش العظيم

فضل الدعاء

الدّعاء هو أساس

العبادة، ولبّها، ومركزها، والعبادة هو ما خلق الله عزّ وجلّ الإنسان من أجله، وأكرم

هذه العبادات عند الله الدّعاء. وممّا ورد عن فضل الدّعاء في السّنة النّبوية الشّريفة،

ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم بإسناد جيِّد، عن أبي هريرة رضي

الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" مَن لَم يدعُ الله سبحانه

غَضِبَ عليه "، وفي هذا الحديث دليل كاف على حبّ الله عزّ وجلّ أن يدعوه عبده،

ولذلك فإنَّه سبحانه وتعالى يغضب من عباده الذين يتركون دعاءه، قال تعالى:" وَقَالَ

رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ "، غافر/60، وهذا دليل على أنّ ترك العبد

للدعاء يعتبر من الاستكبار، ويجب عليه أن يتجنّب الوقوع في مثل هذا الأمر.

من الأدعية التي

يمكن للمسلم أن يدعو بها للميت، ما يلي:

اللهمّ أبدله دارًا

خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب

النّار.

اللهمّ عامله بما

أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن

الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إن كان

محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة

من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنسه في

وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا

مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ أنزله منازل

الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ اجعل قبره

روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له

في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من

عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.





أدعية تقال للمتوفي

اللهمّ إنّه في

ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر

له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ إنّه عبدك

وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما

هو لاقيه.

اللهمّ إنّه كان

يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل

بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّه نَزَل

بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ آته برحمتك

ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا

أرحم الرّاحمين.

اللهمّ انقله من

مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ احمه تحت

الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون " يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا

من أتى الله بقلبٍ سليم ".

اللهمّ يمّن كتابه،

ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات،

بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.





ادعية للميت

اللهمّ أمّنه من

فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ اجعله في

بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك

سابقًا.

اللهم اجعل عن

يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ انظر إليه

نظرة رضا، فإنّ من تنظر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا.

اللهمّ أسكنه فسيح

الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه،

فإنّك القائل "ويعفو عن كثير".

اللهمّ إنّه جاء

ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهمّ إنّ رحمتك

وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ احشره مع

المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

اللهمّ احشره مع

أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ بشّره بقولك

"كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية".

اللهمّ اجعله من

الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض.

اللهمّ لا نزكّيه

عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك:

" ولمن خاف مقام ربّه جنّتان ".

اللهمّ شفّع فيه

نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها

أبدًا.

اللهمّ إنّه صبر

على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك

القائل " إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب ".

اللهمّ إنّه كان

مصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

اللهمّ إنّه كان

صائمًا لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

اللهمّ إنّه كان

لكتابك تاليًا وسامعًا، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي

في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

اللهمّ ارزقه بكلّ

حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً،

وبكل جُزءٍ جزاءً.

اللهمّ ارحمه فإنّه

كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمنًا، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقًا، وسامحه

فإنّه كان لكتابك مرتّلًا.

اللهمّ اغفر لحيّنا

وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكرنَا وأنثانا.

اللهمّ من أحييته

منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفّيته منّا فتوفّه على الإيمان.

اللهمّ لا تحرمنا

أجره ولا تضللنا بعده.

اللهمّ ارحمنا

إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهمّ ارحمنا

إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج

والنّحيب.

اللهمّ ارحمنا

إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات،

وتعطّلت القوى والقدرات.

اللّهم ارحمنا

إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ

السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

اللهمّ ارحمنا

إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

اللهمّ ارحمنا

إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

اللهمّ ارحمنا

إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل

الكبير المتعالّ.

اللهمّ إنّه عبدك

وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك

أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا

أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين.

الدعاء للمتوفي

اللهمّ أنزل على

أهله الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك.

اللهمّ ثبّتهم

على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

اللهمّ صلّ وسلّم

وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين.