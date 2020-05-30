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محافظات

خروج 20 شخصا بعد تعافيهم من كورونا بعزل ملوى فى المنيا

السبت 30/مايو/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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أيمن رياض


احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي في جنوب  المنيا، بخروج 20 حالة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، وتحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية إلي السلبية لفيروس كورونا.

 

حيث ودع فى اول ايام عيد الفطر المبارك 16 متعافيا من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا المستشفي بعد شفائهم وتعافيهم من فيروس كورونا وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلي خروجهم من المستشفي وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي في مارس الماضي إلي 270 شخصا.

 

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كان اطباء المستشفى قد تمكنوا من اجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل المستشفى 

 

ووضعت سيدة تدعي "هبه.  ق.  م " 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط مولودها الذكر داخل مستشفي العزل

وتم أخذ مسحه من الرضيع ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس ام لا

  

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه والمحافظ اللواء أسامة القاضي قد امرا بتشغيل وافتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي 

 

 

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