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محافظات

بعد إصابة 4 أطفال بكورونا..تطهير إحدى دور الأيتام في شبرا الخيمة

السبت 30/مايو/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شن قطاع الطب الوقائي بالقليوبية حملة تعقيم موسعة لإحدى دور الأيتام لتطهيرها كإجراء احترازي عقب إصابة 4 اطفال بفيروس كورونا علاوة علي إصابة الدكتورة مديرة الدار ونقلها لمستشفي الحجر الصحي بقها.


وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أنه فور الإبلاغ بإصابة عدد من اطفال احدى دور الأيتام بشبرا الخيمة بفيروس كورونا تم الدفع بفريق طبي للكشف عن الأطفال وأخذ مسحات لهم للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه مضيفا بأنه بعد إجراءا لمسحات لأربع أطفال تبين إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أنه تم نقل أحدهم إلى الحجر الصحي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وعزل ثلاثة آخرين من الأطفال بنفس الدار.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب أنه خاطب وزيرة الصحة لإرسال فريق طبي كامل من الوزارة لإجراء مسحات وتحاليل سريعة لكل نزلاء الدار من الأطفال لتأكد من إصابتهم من الفيروس كورونا من عدمه.

وأكد عضو مجلس النواب أن وفاة طفلين من داخل الدار خلال عيد الفطر المبارك لم يكن من الإصابة بفيروس كورنا ولكنهم توفوا بأمراض غير تنفسية.
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