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مرأة

الهضم الأبرز .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة؟

السبت 30/مايو/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اثبت تقرير جديد يقول إن القهوة يمكن أن تحمي من حصوات المرارة ومرض حصى المرارة والتهاب البنكرياس. كما يشير إلى أن القهوة يمكن أن تساعد في عملية الهضم مع تعزيز حركة الأمعاء. التقرير بعنوان "القهوة وتأثيرها على الهضم" من معهد المعلومات العلمية حول القهوة (ISIC).

"إن تأثير القهوة على الهضم هو مجال بحث متطور. تشير البيانات إلى فوائد ضد شكاوى الجهاز الهضمي الشائعة مثل الإمساك ، فضلًا عن انخفاض محتمل في خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة مثل أمراض الكبد المزمنة ، من أمراض الكبد الدهنية غير الكحولية (NAFLD) ، وحصوات المرارة والتهاب البنكرياس ذات الصلة "، المؤلف الرئيسي البروفيسور كارلو وقالت لا فيكيا ، قسم العلوم السريرية وصحة المجتمع ، جامعة ميلان ، إيطاليا ، في بيان.



حصى المرارة هو اضطراب هضمي شائع ناتج عن تراكم حصوات المرارة في المرارة أو القناة الصفراوية. من المعروف أن يؤثر على حوالي 10-15 في المائة من السكان البالغين. وقال التقرير إن الاستهلاك اليومي للقهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض حيث يعتقد أن الكافيين يلعب دورًا في هذه الارتباطات.

هناك جدل مستمر حول التأثير الضار للقهوة عندما يتعلق الأمر بمرض الجزر المعدي المريئي (GORD) أو حرقة المعدة. ومع ذلك ، تشير الدراسات الرئيسية التي تمت مراجعتها إلى أن القهوة ليست سببًا رئيسيًا لهذه الحالة.

علاوة على ذلك ، يمكن للألياف الغذائية و polyohenols الموجودة في القهوة أن تدعم النمو الصحي لمجموعات الميكروفلورا. يمكن أن تحفز حركة الأمعاء ، وتعزز إفراز حمض المعدة ، وإفرازات البنكرياس الصفراوية ، وتحفيز الهضم.
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