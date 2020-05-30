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أخبار العالم

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

السبت 30/مايو/2020 - 07:10 م
السودان يهدد باللجوء
السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا
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قسم الخارجي
قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن  تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبي في الاعتداءات داخل الأراضي السودانية.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن السودان يبقي كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية.

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وأوضح المتحدث باسم الحكومة السودانية أن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودي، مؤكدا أن بلاده تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

في وقت سابق قال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريحات صحفية إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين، مطالبا إثيوبيا بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ترسيم الحدود بين البلدين وانتشار القوات.
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